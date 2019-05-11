В Антарктиде обнаружен гигантский прожектор инопланетян, указывающий на важный объект

Антарктида славится своими загадочными объектами и явлениями, многие из которых достаточно сложно объяснить. Люди, убеждённые в существовании инопланетных форм жизни, приписывают подобные находки пришельцам.

Не так давно в Антарктиде был обнаружен загадочный свет, источником которого стал некий объект огромных размеров, расположенные под землёй, сообщает Planet-Today. Отмечается, что это свет указывает в одну точку на склоне находящейся неподалёку горы.

Согласно мнению уфологов, луч создан инопланетянами, и он показывает дорогу на что-то очень важное для них и скрытое от взора людей.

Также было высказано мнение, что свет создаётся при помощи инопланетных технологий, способных генерировать энергию. Впрочем, не исключается и возможность, что свет отражается самым обычным зеркалом, но тогда ситуация не становится более понятной — ведь оно не могло появиться в Антарктиде непонятно откуда.