Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

5 мая в возрасте 97 лет ушла из жизни голливудская актриса Барбара Перри, наиболее известная по съёмкам в фильмах «Шоковый коридор» и «Обнажённый поцелуй», а также участием в телепередаче «Шоу Дика Ван Дайка».

Согласно сообщению американского издания Deadline, тело актрисы было найдено в её собственном доме в Голливуде. Смерть наступила по естественным причинам.

Информация впоследствии была подтверждена родственниками и друзьями Барбары. Место панихиды и время похорон на данный момент ещё не выбрано.

Барбара Перри родилась в городе Норфолк в 1921 году, 22 июня. Её первое появление на экранах состоялось в 1933 году, также она выступала в ночных клубах в качестве танцовщицы. С 1950 года и до начала 1960-х она обучалась актёрскому мастерству, после чего стала сниматься в множестве телесериалов. Её последняя роль была в сериале «Баскетс», первый сезон которого вышел в 2016 году.