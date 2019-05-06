Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

Дата:
5 мая в возрасте 97 лет ушла из жизни голливудская актриса Барбара Перри, наиболее известная по съёмкам в фильмах «Шоковый коридор» и «

5 мая в возрасте 97 лет ушла из жизни голливудская актриса Барбара Перри, наиболее известная по съёмкам в фильмах «Шоковый коридор» и «Обнажённый поцелуй», а также участием в телепередаче «Шоу Дика Ван Дайка».

Согласно сообщению американского издания Deadline, тело актрисы было найдено в её собственном доме в Голливуде. Смерть наступила по естественным причинам.

Информация впоследствии была подтверждена родственниками и друзьями Барбары. Место панихиды и время похорон на данный момент ещё не выбрано.

Барбара Перри родилась в городе Норфолк в 1921 году, 22 июня. Её первое появление на экранах состоялось в 1933 году, также она выступала в ночных клубах в качестве танцовщицы. С 1950 года и до начала 1960-х она обучалась актёрскому мастерству, после чего стала сниматься в множестве телесериалов. Её последняя роль была в сериале «Баскетс», первый сезон которого вышел в 2016 году.

Новости по теме:

  1. Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
  2. ВВС США сбили ракеты в воздухе с помощью лазера
  3. Эксперт рассказал, почему ВСУ бросают своих при бегстве в Донбассе

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Александр Шлеменко нокаутировал Андраде Вискарди

Путин распорядился поставить в войска новую баллистическую ракету

В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2»

Оперный певец Зураб Соткилава умер в возрасте 80 лет

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках