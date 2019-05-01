Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов

С 8 марта, ровно с полуночи по киевскому времени, в Донбассе действует формальное весеннее перемирие, которое было нарушено через пять минут после его начала Вооружёнными силами Украины.

За прошедшие сутки украинская сторона также уже 12 раз нарушила соглашение о прекращении огня, использовав 209 боеприпасов и обстреляв районы Донецкой народной республики, прилегающие к линии соприкосновения. Пострадали пригороды Донецка, посёлок Горловка был полностью обесточен после дневного обстрела, также под огонь попали ещё два южных посёлка.

Около часа стрельба огнём происходила утром на западе ДНР, из района Марьинки в сторону шахты «Трудовская». Было выпущено 33 мины, имеющих калибр 120 мм.

Среди используемой техники были вооружённые бронемашины, миномёты, гранатомёты, стрелковое оружие.