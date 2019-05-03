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Ученые выяснили секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

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Исследователи из Великобритании смогли выяснить, как Карфагену удавалось так долго противостоять Древнему Риму после сокрушительного поражения в Пунич
Взято с Pixabay

Исследователи из Великобритании смогли выяснить, как Карфагену удавалось так долго противостоять Древнему Риму после сокрушительного поражения в Пунических сражениях.

Историки отмечают, что потеря месторождений серебра в Испании не сильно ударила по Карфагену, так как он начал осваивать рудники, расположенные в Тунисе. Добыча драгоценных металлов в этом регионе началась в середине четвертого века до нашей эры, и она не являлась случайностью. Как раз в это время карфагенские власти начали чеканить свои монеты и покупать за них наемников.

Карфаген обладал и другими рудниками, которые находились в северной области континента. Благодаря их освоению город-государство не только смог на равных противостоять Риму, но и улучшить свое экономическое положение.

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