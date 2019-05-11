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Ученые выяснили, как человечество повлияло на планету за 50 лет

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Группа ученых осуществила масштабное исследование, благодаря которому выяснила, как человечество изменило Землю за последние пять десятилетий. В данно

Группа ученых осуществила масштабное исследование, благодаря которому выяснила, как человечество изменило Землю за последние пять десятилетий.

В данной работе участвовали свыше 400 исследователей и специалистов, которые осуществляли сбор и анализ данных из 15 000 источников информации на протяжении трех лет. В результате они обнаружили, что почти один миллион видов животных находится на грани полного уничтожения, а 75 процентов всей пресной воды уходит на поддержку агропромышленного комплекса. При этом продуктивность земли упала на 23 процента.

По словам экспертов, каждый год в моря и океаны попадают до 400 000 000 тонн вредных отходов, приведших к появлению множества «мертвых областей», общий размер которых превышает 245 000 квадратных километров. Всего за 27 лет площадь городов увеличилась в два раза. Роберт Уотсон, глава исследования, отметил, что люди сами уничтожают «основы своего существования», но данный процесс можно остановить путем проведения фундаментальной реорганизации.

Ученые выяснили, как человечество повлияло на планету за 50 лет
Ледник Муир, Аляска. 1891 — август 2005

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