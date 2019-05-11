Ученые выяснили, как человечество повлияло на планету за 50 лет

Группа ученых осуществила масштабное исследование, благодаря которому выяснила, как человечество изменило Землю за последние пять десятилетий.

В данной работе участвовали свыше 400 исследователей и специалистов, которые осуществляли сбор и анализ данных из 15 000 источников информации на протяжении трех лет. В результате они обнаружили, что почти один миллион видов животных находится на грани полного уничтожения, а 75 процентов всей пресной воды уходит на поддержку агропромышленного комплекса. При этом продуктивность земли упала на 23 процента.

По словам экспертов, каждый год в моря и океаны попадают до 400 000 000 тонн вредных отходов, приведших к появлению множества «мертвых областей», общий размер которых превышает 245 000 квадратных километров. Всего за 27 лет площадь городов увеличилась в два раза. Роберт Уотсон, глава исследования, отметил, что люди сами уничтожают «основы своего существования», но данный процесс можно остановить путем проведения фундаментальной реорганизации.