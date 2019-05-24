Ученые узнали, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

Специалисты Университета Южной Калифорнии провели исследование, по результатам которого обнаружили продукты, влияющие на срок жизни человека, переступившего 50-летний рубеж.

В долговременном исследовании было изучены пищевые привычки 6500 человек. Через 20 лет после этого было оценено состояние здоровья участников эксперимента. Оказалось, что у тех, чью как минимум пятую долю суточного рациона составляют продукты животного происхождения, в два раза повышается риск ухудшения здоровья и преждевременной смерти.

Ежедневное употребление сыра, мяса, и прочих продуктов с высоким содержанием животных белков способствует ускорению деградации клеток. Также отмечено, что любители сыра и мяса в четыре раза больше страдают от онкологических заболеваний.

Таким образом, исследователи советуют лицам старше 50-ти лет сократить потребление животных белков, заменяя их на рыбу, чечевицу и фасоль.