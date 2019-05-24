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Ученые узнали, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

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Специалисты Университета Южной Калифорнии провели исследование, по результатам которого обнаружили продукты, влияющие на срок жизни человека, переступ

Специалисты Университета Южной Калифорнии провели исследование, по результатам которого обнаружили продукты, влияющие на срок жизни человека, переступившего 50-летний рубеж.

В долговременном исследовании было изучены пищевые привычки 6500 человек. Через 20 лет после этого было оценено состояние здоровья участников эксперимента. Оказалось, что у тех, чью как минимум пятую долю суточного рациона составляют продукты животного происхождения, в два раза повышается риск ухудшения здоровья и преждевременной смерти.

Ежедневное употребление сыра, мяса, и прочих продуктов с высоким содержанием животных белков способствует ускорению деградации клеток. Также отмечено, что любители сыра и мяса в четыре раза больше страдают от онкологических заболеваний.

Таким образом, исследователи советуют лицам старше 50-ти лет сократить потребление животных белков, заменяя их на рыбу, чечевицу и фасоль.

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