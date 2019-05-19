Ученые сообщают о постепенном исчезновении пчел по всей планете

Исследователи предупреждают о постепенном исчезновении пчел по всей планете. Они также напомнили о цитате Альберта Эйнштейна, в котором говорится о том, что если пчелы полностью пропадут с лица Земли, то человечеству останется жить не больше четырех лет.

Своим высказыванием они вовсе не хотели повергнуть людей в шок или вызвать панику, а лишь пожелали обратить внимание общественности на возникшую проблему.

Пчелы являются не только важнейшим компонентом многих современных экосистем. Они также обеспечивают продовольственную безопасность абсолютно всех стран мира.

Пчелы – короли и королевы среди насекомых-опылителей. От них зависит треть мирового производства продуктов питания.

Кроме того, они указывают на здоровье всей экосистемы в целом; если что-то идет не так, то изменения в их поведении могут стать признаком раннего предупреждения и способствовать решению возникшей проблемы еще в зародыше.

В мире насчитывается около 20 000 разнообразных видов пчел, из которых только несколько делают мед.

Западная медоносная пчела (apis mellifera, в переводе с латинского «медоносная пчела») является самой плодовитой из всех.

Для Испании мед является важным фактором, как в плане традиций, так и экономики.

В Испании насчитывается 2,45 миллиона ульев и более 30 000 пчеловодов, что делает ее крупнейшей пчеловодческой страной в Европе, опережающей по данному показателю даже Францию и Грецию.

Она также является одним из ведущих производителей меда в Евросоюзе, который ежегодно экспортирует 20 000 тонн этого наивкуснейшего нектара.

Любительское пчеловодство тоже считается весьма активным рынком, что способствует повышению осведомленности людей о важной роли пчел в биоразнообразии Земли.

Испания показала стабильный рост производства меда в начале 2010-х годов. Однако в 2016 году количество «медовых горшочков» начало сокращаться, согласно отчету Министерства сельского хозяйства.

Эта нисходящая кривая может быть связана с кризисом, который опустошает земной шар с конца 20-го века. Речь идет о резком сокращении различных опылителей, таких как бабочки, колибри и летучие мыши.

В 2015 году Международный союз охраны природы (МСОП) впервые провел оценку европейских видов пчел.

Организация сообщила, что 9,2 процента диких пчел в Европе находятся на грани исчезновения, в то время как 37 процентов популяций этих насекомых продолжают сокращаться.

Наибольшее количество видов, находящихся под угрозой исчезновения, находится в южно-центральной Европе, однако в Средиземноморском регионе наблюдается серьезный дефицит данных.