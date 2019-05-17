Ученые смогли вызвать высвобождение инсулина у мышей с помощью ультразвука

Всемирная организация здравоохранения считает диабет 2-го типа одной из самых распространенных причин смерти в мире. Современные методы лечения могут помочь организму использовать инсулин на различных стадиях заболевания, но они зачастую оказываются дорогостоящими, а также подвергают пациентов пожизненному режиму лечения и вызывают побочные эффекты. Благодаря новой терапевтической технологии с использованием ультразвука ученые, возможно, создали одну из самых многообещающих альтернатив для лечения раннего диабета 2-го типа.

Группа исследователей из Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, использовала ультразвуковую терапию для стимуляции выделения инсулина у мышей по требованию. После воздействия ультразвуковых импульсов на поджелудочную железу, являющуюся центром производства инсулина в организме, исследователи заметили заметное увеличение уровня данного вещества в крови грызунов.

Команда представит результаты своего исследования на 177-м собрании Акустического общества Америки, которое состоится 13-17 мая в Доме Галта в Луисвилле, штат Кентукки.

«Наша работа является первым, но крайне важным шагом в стимулировании эндокринной ткани», – отметила Таня Сингх, автор статьи.

Если раньше ультразвук традиционно использовался в качестве диагностического инструмента, например, во время беременности, то сейчас благодаря прогрессу его нередко применяют в терапевтических целях, начиная от удаления камней в почках и заканчивая недавними исследованиями по болезни Паркинсона.

В работе, проведенной научной группой, ультразвук впервые был исследован как способ лечения диабета.

По мере повышения уровня сахара в крови специализированные клетки поджелудочной железы, называемые бета-клетками, увеличивают выработку инсулина, чтобы уравновесить более высокие, чем ожидалось, уровни сахара. В начале заболевания бета-клетки могут перегружаться, и внутри них может накапливаться инсулин.

Чтобы предотвратить накопление бета-клеток и не усугубить болезнь, эти лекарства помогают больным бета-клеткам высвободить инсулин. Именно эти препараты Сингх и ее группа надеются имитировать с помощью ультразвука, причем без побочных эффектов.

Образцы крови мышей показали значительное повышение уровня инсулина после проведения ультразвуковой терапии.

Дальнейшее обследование пока не выявило каких-либо повреждений, нанесенных поджелудочной железе или окружающим органам ультразвуком.

«Поджелудочная железа выполняет ряд других функций, помимо выработки инсулина, включая высвобождение антагонистических гормонов и пищеварительных ферментов», – отметил Сингх. «Это то, что мы надеемся изучить в будущем».

Интересен тот факт, что хоть команда заметила рост инсулина, однако ученые не увидели соответствующего снижения уровня глюкозы, которое следовало бы ожидать. Это то, что Сингх надеется исследовать в скором времени. Она также хочет провести свои исследования на более крупных животных и однажды разработать устройство, которое сможет беспрепятственно работать с мониторами глюкозы.