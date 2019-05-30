Ученые: слежка за телефоном партнера не всегда приводит к разрыву отношений

Многие люди считают, что слежка за телефоном (чтение электронных писем, просмотр личных сообщений в социальных сетях или изучение списка контактов) со стороны партнера, друга или коллеги по работе автоматически приводит к разрыву отношений. Тем не менее, новое исследование по изучению мотивов слежения за мобильными гаджетами знакомых показало, что некоторые отношения могут пережить подобное «предательство».

Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) и Лиссабонского университета пригласили 102 добровольца на эксперимент и попросили их вспомнить ситуации, когда они брали телефон кого-то, кого они знают, или кто-то из их знакомых, наоборот, брал их мобильное устройство. Участникам было предложено описать события, приведшие к инциденту, и рассказать, как проводилась слежка, и что случилось с отношениями после данного происшествия.

Из 46 участников, которые предоставили информацию о результатах развития отношений, 21 сказали, что они в конечном итоге закончились, в то время как 25 отметили, что им удалось пережить эту вспышку любопытства.

«В тех случаях, когда отношения заканчивались, это происходило либо потому, что владелец телефона чувствовал себя преданным, либо из-за накопления других проблем в отношениях. Другой основной причиной было то, что отношения с самого начала являлись не очень сильными или важными, как в случае с двумя друзья – один из них украл у второго ценную контактную информацию с мобильного телефона», – отметил автор исследования Иван Бесчастных, профессор компьютерологии в UBC.

По словам Бесчастных, если отношения сохранились, то главной причиной этому становилась крепкая дружба. Жертва считала эти отношения настолько важными, чтобы принимала решение не замечать преступления.

«В подобных ситуациях жертва пыталась объяснить причины слежки, например, рассматривая ее как признак того, что она должна заверить своего романтического партнера в своей приверженности отношениям. В итоге она принимала извинения и в некоторых случаях продолжала предоставлять другому человеку доступ к своему телефону», – отметил специалист.

Участники также упомянули несколько разных мотивов слежки со стороны своих друзей или партнеров. Многие ссылались на ревность и желание «контролировать отношения с другими людьми». Некоторые хотели разыграть владельца устройства или использовать украденную информацию для финансовой выгоды или прочих гнусных целей.

Все добровольцы являлись жителями Европы, Канады или Соединенных Штатов, и около 60 процентов из них были женщинами. Они были опрошены с использованием онлайновой исследовательской платформы Prolific.

По словам ученых, которые ранее изучили проблему несанкционированного доступа к учетным записям Facebook, их новое исследование, является первой научной работой, в которой содержится подробная информация о мотивах и результатах слежки за телефоном с точки зрения тех, кто непосредственно участвовал в этом инциденте.

«Тот факт, что люди шпионят друг за другом, широко известен, но мы немного знаем о том, почему они делают это и, как это влияет на их отношения», – сообщил Бесчастных. «Это исследование позволяет нам углубить понимание вопроса – все благодаря опыту людей, которые лично на себе испытали слежку. Я надеюсь, что оно поспособствует дальнейшему изучению данной темы».

Результаты также подчеркивают критическую роль человеческого фактора в цифровой безопасности, добавил соавтор исследования Константин Безносов, профессор электротехники и вычислительной техники, который изучает человеческие и социальные аспекты кибербезопасности и конфиденциальности.

«Все зависит от того, кому вы разрешаете пользоваться своим телефоном, доверяете ли вы им или они доверяют вам, и каковы параметры ваших отношений с ними», – отметил Безносов. «Учитывая, что партнеры, дети, друзья и коллеги могут легко наблюдать или угадывать ваш PIN-код и иные типы паролей, вы можете ограничить доступ к своему телефону с помощью биометрической идентификации, которая доступна на большинстве телефонов и ее трудно обойти».

Нет ничего удивительного в том, что, согласно полученным результатам, лучшее время для слежки – когда владелец принимает душ или ванную. Поэтому, если вы не доверяете окружающим, всегда берите телефон с собой, предлагают исследователи.