Ученые разгадали тайну происхождения Бермудских островов

Международной команде исследователей удалось выяснить, как именно произошли Бермудские острова. Ранее было известно, что они возникли в результате действия необычных вулканов.

Специалисты осуществили анализ керна, найденного на глубине около 800 метров и полученного из Бермуд около 47 лет назад. Они обнаружили в нем большую концентрацию свинца, изотопов и прочих тяжелых металлов, а это значит, что эти острова возникли после образования Атлантического океана.

Более 175 000 000 лет назад произошел раскол суперконтинента Пангея, ранее объединявшего практически всю сушу на Земле. В результате возникла Африка, Атлантика, Южная и Северная Америки, а также Европа. Многие части плит оказались погруженными под мантию планеты, однако позднее некоторые из них поднялись, сформировав современные Бермуды.