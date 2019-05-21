Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА

Ученые разгадали тайну происхождения Бермудских островов

Дата:
Международной команде исследователей удалось выяснить, как именно произошли Бермудские острова. Ранее было известно, что они возникли в результате дей

Международной команде исследователей удалось выяснить, как именно произошли Бермудские острова. Ранее было известно, что они возникли в результате действия необычных вулканов.

Специалисты осуществили анализ керна, найденного на глубине около 800 метров и полученного из Бермуд около 47 лет назад. Они обнаружили в нем большую концентрацию свинца, изотопов и прочих тяжелых металлов, а это значит, что эти острова возникли после образования Атлантического океана.

Более 175 000 000 лет назад произошел раскол суперконтинента Пангея, ранее объединявшего практически всю сушу на Земле. В результате возникла Африка, Атлантика, Южная и Северная Америки, а также Европа. Многие части плит оказались погруженными под мантию планеты, однако позднее некоторые из них поднялись, сформировав современные Бермуды.

Новости по теме:

  1. Дерматологи рассказали, может ли гелевый маникюр вызвать рак кожи
  2. Шведские ученые обнаружили «гены собаководов» в ДНК человека
  3. Приложение для бросающих курить снижает активность мозга

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Потенциальные угрозы, перед которыми человечество бессильно

Студентам не стоит брать кредит на обучение

Ученые обнаружили удивительный квантовый эффект в материале жесткого диска

Ультрафиолетовый фон Вселенной расскажет о новых галактиках

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках