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Ученые показали на видео, как будет выглядеть Земля после таяния всех льдов

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В информационном агентстве Business Insider решили опубликовать видео, созданное учеными и демонстрирующее, как будет выглядеть наша планета, когда на

В информационном агентстве Business Insider решили опубликовать видео, созданное учеными и демонстрирующее, как будет выглядеть наша планета, когда на ней растают все ледники.

На размещенных кадрах отчетливо видно, как многие мегаполисы и регионы, расположенные неподалеку от морей и океанов, уходят под воду. Причина этому заключается в глобальном потеплении. Исследователи также отмечают, что если оно затронет ледяные острова и полуострова, в том числе Исландию, то случится опреснение воды, которое приведет к гибели огромного количества морских существ.

Специалисты постоянно проводят совещания и собрания, на которых сообщают о рисках увеличения уровня воды в Мировом океане. К примеру, четыре года назад в НАСА заявили о том, что темпы роста данного показателя намного ускорились, поэтому в течение 10 лет он вырастет на 90 сантиметров.

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