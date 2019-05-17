Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Во время появления на свет младенцы испытывают колоссальную нагрузку на череп. Процесс изменения формы головы был наглядно продемонстрирован на 3D-изображении командой из французских и американских учёных.

В исследовании приняли участие 27 женщин на предродовом состоянии. Семь из них были просканированы 3D MRI на втором этапе родов, когда полностью открыта шейка матки и плод начинает выходить.

Как было отмечено специалистами, во всех семи случаях можно было наблюдать деформацию черепа, из-за чего они сделали вывод, что процесс является абсолютно нормальным и естественным. До этого предполагалось, что череп деформируется во время родов только в некоторых случаях.

При этом отмечается, что у детей, рождённых естественным путём, деформация малозаметна и форма достаточно быстро возвращается в исходную. У тех же, кто появился при помощи кесарева сечения (два случая из наблюдаемых семи), изменения более существенные и процесс занимал время до десяти минут.