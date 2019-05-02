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Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

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Исследователи из Японии смогли выяснить, что при регулярном употреблении риса можно не беспокоиться о наборе лишних килограмм. Эксперты изучили, что у

Исследователи из Японии смогли выяснить, что при регулярном употреблении риса можно не беспокоиться о наборе лишних килограмм.

Эксперты изучили, что употребляют люди в 136 государствах мира, не забыв при этом учесть затраты на охрану здоровья, уровень жизни, процент людей, страдающих от лишнего веса, и показатель ВВП. Они обнаружили, что в странах, в которых люди едят как минимум 150 граммов риса в сутки, уровень ожирения ниже. В результате 1-е место занял Бангладеш со значением в 473 грамма. Соединенные Штаты оказались на 87-й строчке (19 грамм), а Франция – на 99-й (15 грамм).

По словам Томоко Имаи, японского профессора, рис содержит клетчатку, сдерживающую человека от переедания. Его свойства повышают чувство сытости, не допуская ожирения. В нем также содержится лишь небольшое количество жира.

Примечательно, что тема пользы риса для человеческого организма поднималась ранее в телепередаче «Жить Здорово».

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