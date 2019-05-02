Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Согласно исследованию британских медиков, боли в ступнях могут свидетельствовать о начале и развитии серьёзных проблем со здоровьем.

Так, ещё до появления диабетической стопы и ранних признаков диабета его можно обнаружить по воспалениям на ногах. Другим симптомом начинающейся болезни стало нарушение чувствительности — человек перестаёт ощущать появляющиеся у него натёртости и раны, из-за чего он может их не заметить и не обработать вовремя, что способствует развитию инфекции.

Стопы бледного цвета, холодные на ощупь, сигнализируют о возможных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Невозможность прощупать на ступне пульс намекает на аритмию.

Также по суставам и мелким костях стопы можно вычислить начинающийся артрит.

При этом врачами отмечается, что диагностировать заболевания, основываясь исключительно по найденным на ступне признакам, нельзя, но это является поводом для обращения к специалисту.