Ученые борются с популярными мифами о сне

Сомнологи из США начали бороться с популярными мифами о сне, так как они не только не приносят никакой пользы, но и могут навредить людям.

По словам ученых, в Соединенных Штатах среди людей бытует мнение, что спасть 5-6 часов в сутки – это нормально. Однако в действительности это приводит к дефициту сна, который влечет за собой депрессию, ожирение, хроническую усталость и даже заболевания сердечно-сосудистой системы. К тому же у человека значительно снижается концентрация внимания.

Другой миф связан с храпом. Многие считают, что храпеть вполне естественно, однако на деле это указывает на наличие проблем с дыхательными путями. Поэтому с храпом нужно бороться, но не народными средствами, а качественным лечением.