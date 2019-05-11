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Туристка из Норвегии скончалась после укуса щенка на Филиппинах

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Биргитта Каллестад, путешественница из Норвегии, скончалась в местной больнице после прибытия из Филиппин, где ее укусил щенок. В СМИ сообщают, что де

Биргитта Каллестад, путешественница из Норвегии, скончалась в местной больнице после прибытия из Филиппин, где ее укусил щенок.

В СМИ сообщают, что девушка в возрасте 24 лет решила отправиться в отпуск на Филиппины, где на время приютила собаку, подобранную на улице. Когда она возвратилась в Норвегию, почти сразу же почувствовала себя плохо. Скорее всего, пес укусил Каллестад, из-за чего она заразилась бешенством.

По словам журналистов, молодая норвежка стала первой жительницей страны, умершей от данной инфекции за последние двести лет. Врачи вышли на связь со всеми людьми, контактировавшими с Каллестад. Близкие умершей заявляют, что она любила зверей.

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