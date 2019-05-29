Тунберг присоединилась к Шварценеггеру в призыве остановить изменение климата

Грета Тунберг, шведская активистка, борющаяся за то, чтобы остановить изменение климата, призвала граждан «поменять свой образ жизни» во избежание климатического кризиса в рамках конференции, прошедшей во вторник в Вене и организованной бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

«Мы, представители молодежи, начали потихоньку “просыпаться”, поэтому обещаем вам, что больше не допустим того, чтобы у вас снова все сошло с рук», – сообщила 16-летняя школьница делегатам. Она выступила на конференции, после того как «зеленые» партии стали одними из главных победителей на европейских парламентских выборах.

Изменение климата является «самым большим кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество», отметила Тунберг. «Это не то, что вы можете просто “лайкнуть” в социальной сети Facebook».

По ее словам, технологические разработки в таких областях, как электромобили и солнечная энергия, не должны создавать у людей впечатление, что они могут «разрешить кризис без каких-либо усилий».

«Как только мы осознаем масштаб проблемы, мы начнем действовать и меняться. Люди очень хорошо приспосабливаются к изменяющимся условиям», – добавила подросток.

Тунберг стала образцом для подражания среди молодых активистов по борьбе с изменением климата во всем мире. Она вдохновила сотни тысяч других молодых людей на проведение школьных забастовок за климат с помощью акции протеста «Fridays For Future».

Она выступила на австрийском Всемирном саммите, инициативе Шварценеггера, которая собрала около 1200 деятелей из мира науки, политики и бизнеса, чтобы обсудить пути решения проблемы изменения климата.

В ходе своей речи на мероприятии Шварценеггер призвал мировых лидеров «перестать лгать людям о загрязнении окружающей среды и об изменении климата» и «инвестировать в зеленую энергию будущего».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу того, что «многие страны, которые в Париже ручались сделать ряд вещей для недопущения экологической катастрофы, даже не пытаются сдержать свои собственные обещания».

Парижское соглашение 2015 года, заключенное под эгидой ООН, обязывает страны ограничить глобальное потепление на уровне «значительно ниже» двух градусов по Цельсию (3,6 по Фаренгейту). Но президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения в 2017 году.

«Вина за нарушение климата лежит на нас, и оно прогрессирует быстрее, чем мы предполагали, поэтому наши усилия по его устранению недостаточны», – добавил Гутерриш.

На воскресных выборах в Европарламент «зеленые» партии получили двузначные баллы в некоторых из крупнейших стран Европы, в том числе в Германии – 20 процентов.

Данные опроса показывают, что более молодые избиратели решили обратиться к сторонникам защиты окружающей среды, чтобы более активно заняться решением климатических проблем.