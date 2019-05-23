Светлана Лобода порадовала поклонников новым фото в дерзком купальнике

Исполнительница из Украины Светлана Лобода восхитила своих фанатов новой фотографией в откровенном черном купальном костюме. Снимок был опубликован в «Инстаграме».

На размещенном фото певица облачена в купальник, состоящий из завышенного низа и кожаного бикини. На заднем фоне можно увидеть большие цветущие кусты. Необычный образ Лобода решила дополнить модными солнцезащитными очками. Из-за отключенной геолокации невозможно определить, в каком именно месте был сделан фотоснимок. Однако в комментариях звезда поприветствовала поклонников на немецком языке. Возможно, что сейчас она находится в Германии.

Менее чем за полчаса фотография смогла набрать около 9 000 отметок «нравится». Сейчас у нее и вовсе почти 50 000 лайков. Пользователи поблагодарили певицу за приветствие и поразились ее удивительно красивой фигурой.