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Стали известны даты выхода новых Kia Sorento, Xceed и Optima

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Сайт The Keea опубликовал таблицу с датами начала производства будущих новых моделей Kia. Также из неё можно узнать их некоторые характеристики. Так,

Сайт The Keea опубликовал таблицу с датами начала производства будущих новых моделей Kia. Также из неё можно узнать их некоторые характеристики.

Так, уже в августе 2019 года начнётся производство четырёхдверной Optima с полноприводной трансмиссией. На сентябрь запланировано начало выпуска универсала Ceed с гибридной модификацией. В следующем месяце компания приступит к сборке кроссовера Xceed, у которого будет две версии — передний или полный привод.

В январе 2020 года будет запущено производство FCEV — седана на водороде, также с передним или полным приводом. Пока ещё неизвестно, на какой базе начнётся сборка данной модели.

Далее, в августе, начнётся производство нового Sorento. В конце года будет запущен выпуск EV-седана, пока ещё не имеющего названия. Предположительно, он будет оснащён двумя электромоторами.

Планов на 2021 год Kia не имеет, а в начале 2022 года начнётся выпуск минивэна Sedona. В середине года ожидается производство среднеразмерного пикапа, обладающего задним приводом.

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