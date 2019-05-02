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США собираются до конца года испытать прототипы гиперзвукового оружия

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В Соединенных Штатах до конца текущего года будут протестированы прототипы двух гиперзвуковых комплексов, предназначенных для использования в военных

В Соединенных Штатах до конца текущего года будут протестированы прототипы двух гиперзвуковых комплексов, предназначенных для использования в военных целях.

Данная информация была сообщена Стивеном Уокером, главой DARPA. В ней говорится о глайдере и ракете. Первый предусматривает пуск с ракетного снаряда и базируется на улучшенной системе планирующего скольжения с последующим разгоном, а вторая представляет собой самоуправляемую систему, которую можно запустить с самолета.

По словам руководителя ведомства, речь идет о двух разных концептах, однако при работе с гиперзвуковыми технологиями полезно иметь избыточные решения. Он также отметил, что тестирование может быть проведено позднее из-за сложностей в разработке подобного оружия.

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