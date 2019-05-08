Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

Международная группа учёных из США и Японии создали инфракрасное полупроводниковое устройство, способно генерировать энергию из космического холода, близкого к температуре абсолютного нуля.

Прототип на данный момент вырабатывает низкую мощность — всего 64 нВт на квадратный метр вместо запланированных 4 Вт. Однако, по словам создателей, разработка является перспективной и в дальнейшем будет показан куда лучший результат.

Устройство работает по принципу, обратному работе солнечных батарей, и улавливает возвращающееся в космос от нагретых в течение дня объектов инфракрасное излучение. В итоге, разработка, направленная к небу, способна вырабатывать электрический ток, исходя из разницы температур на поверхности Земли и космическим пространством.