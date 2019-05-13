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Соловьев выгнал с позором из студии украинского эксперта за слова о Бандере

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Во время политического ток-шоу «Кто против?» между ведущим Владимиром Соловьевым и приглашенным гостем, украинским политологом Всеволодом Непогодиным

Во время политического ток-шоу «Кто против?» между ведущим Владимиром Соловьевым и приглашенным гостем, украинским политологом Всеволодом Непогодиным произошел спор.

Словесный конфликт закончился словами телеведущего: «То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы? Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу». После заявления Соловьева Непогодин ушел из студии.

Начался спор во время обсуждения вооруженных сил Украины. Телеведущий заявил, что на территории Украины нацизм, образ Степана Бандеры распространяется и популяризируется.

Украинский политолог дал ответ, объяснив, что бывший на стороне нацистов Бандера ассоциируется у жителей Украины с борьбой против сталинизма. «А какая альтернатива была?» — заявил приглашенный гость во время. После высказывания Соловьев в невежливой форме попросил удалиться политолога.

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