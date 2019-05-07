Следователи изучат снятое пассажирами горящего SSJ100 видео

Следователи авиакатастрофы в Шереметьево получили в своё распоряжение фото- и видеоматериалы не только с камер аэропорта, но и от пассажиров самолёта. Информацию подтвердили несколько источников из Следственного комитета.

Изучение и сопоставление данных фотографий и видеозаписей, наряду с различными авиационно-техническими экспертизами и рядом других исследований, поможет восстановить картину случившейся трагедии во всех деталях.

Несколько видеозаписей катастрофы разошлись по Сети. В их числе снятый в салоне самолёта ролик, продемонстрированный российскими телеканалами 6 мая. На записи видно объятые пламенем крыло и двигатель самолёта. Кроме этого, опубликованы несколько видео с разных источников с моментом посадки и последующего возгорания самолёта.