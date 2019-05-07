Skoda назвала сроки премьеры обновленного Superb

Представители чешского автопроизводителя Skoda отметили, что обновленный вариант Superb будет официально представлен в конце текущего месяца в ходе мирового турнира по хоккею в Братиславе.

Если судить по размещенному недавно тизеру, то новинка получит новую радиаторную решетку, измененный передний бампер, а также доработанную светодиодную оптику. Ранее появлялась информация о том, что в интерьере автомобиля появится другая панель приборов и большой сенсорный экран для управления комплексом мультимедиа. Машину оснастят массой новых электронных помощников.

Skoda серьезно пересмотрела линейку моторов Superb. В европейских странах модель будет продаваться с турбированным двигателем объемом 1,5 литра, у которого будут автоматически отключаться два цилиндра при незначительных нагрузках. Автомобиль впервые получит гибридную силовую систему, общая мощность которой составит 220 «лошадок».