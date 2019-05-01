Швейцарская комиссия по здравоохранению призывает к «легализации» марихуаны

Ведущая швейцарская комиссия по здравоохранению заявила во вторник, что законы страны о наркотиках должны быть изменены, чтобы декриминализовать употребление марихуаны и начать регулировать рынок этого вещества в Швейцарии.

Рекомендации включены в «Обновление по марихуане от 2019 года», подготовленное Швейцарской национальной комиссией по проблемам наркомании – независимым консультативным органом, состоящим из экспертов и подотчетным правительству.

Комиссия ясно дала понять, что запрет не сработал, поскольку в Швейцарии показатели употребления марихуаны находятся на стабильном уровне, несмотря на законы, призванные запретить людям употреблять любые наркотические вещества.

По оценкам правительства, около 200 000 человек регулярно употребляют марихуану в Швейцарии, в то время как один процент населения Швейцарии признается, что употребляет этот наркотик на постоянной основе (не менее 20 дней в месяц).

В то же время запрет на марихуану привел к возникновению криминализированного черного рынка. К тому же теперь нет никаких гарантий в отношении качества или безопасности уличной конопли.

В докладе, в котором рассматриваются последние научные данные о воздействии тетрагидроканнабинола (ТГК) на здоровье человека, делается вывод о том, что декриминализация употребления марихуаны и регулирование рынка являются ключевыми факторами защиты здоровья населения Швейцарии, и особенно молодежи.

В своем докладе комиссия по проблемам наркомании показывает в основном негативные последствия от действующего законодательства о марихуане в Швейцарии.

В настоящее время употребление марихуаны, содержащей до 1 процента ТГК, является законным. Все, что сильнее – незаконно. Однако с 2013 года взрослые, уличенные в ношении десяти или менее грамм препарата, могут быть привлечены к штрафу в размере 100 франков вместо уголовного преследования.

Но комиссия здравоохранения отмечает, что изменения 2013 года применяются не повсеместно. Она добавляет, что законы о марихуане в некоторых кантонах применяются очень строго, в то время как другие кантоны гораздо более снисходительны к людям, употребляющим данный наркотик.

Кроме того, законы вводят в заблуждение и приводят к «абсурдным ситуациям», когда хранение 10 граммов марихуаны остается безнаказанным, но при этом люди штрафуются за курение одного косяка, отмечает комиссия.