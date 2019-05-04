Российский крейсер признали самым мощным в мире

Согласно мнению американского издания «Military Watch», российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов», прошедший недавно модернизацию, стал самым мощным надводным боевым кораблём в мире.

Во время работ была полностью обновлена система ПВО — вместо старых зенитно-ракетных комплексов С-300 была поставлена новая версия С-400. Имеющиеся системы «Кортик» и «Оса-М» были заменены на артиллерийские «Панцирь МЕ» и «Редут». Благодаря новшествам, крейсер становится практически неуязвим для воздушных атак, сможет перехватывать самолёты и ракеты на гиперзвуковых скоростях и на расстоянии до 400 километров.

В качестве вооружения крейсер имеет в своём распоряжении крылатые ракеты П-700 «Гранит», способные нести боеголовку в 750 килограмм и преодолевать расстояние в 625 километров. Чисто пусковых установок ПВО осталось тем же самым — 96 штук.

Отмечается, что модернизация крейсера вышла гораздо дешевле, чем могла обойтись постройка нового корабля.