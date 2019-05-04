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Российский крейсер признали самым мощным в мире

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Согласно мнению американского издания «Military Watch», российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов», прошедший недавно модернизац

Согласно мнению американского издания «Military Watch», российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов», прошедший недавно модернизацию, стал самым мощным надводным боевым кораблём в мире.

Во время работ была полностью обновлена система ПВО — вместо старых зенитно-ракетных комплексов С-300 была поставлена новая версия С-400. Имеющиеся системы «Кортик» и «Оса-М» были заменены на артиллерийские «Панцирь МЕ» и «Редут». Благодаря новшествам, крейсер становится практически неуязвим для воздушных атак, сможет перехватывать самолёты и ракеты на гиперзвуковых скоростях и на расстоянии до 400 километров.

В качестве вооружения крейсер имеет в своём распоряжении крылатые ракеты П-700 «Гранит», способные нести боеголовку в 750 килограмм и преодолевать расстояние в 625 километров. Чисто пусковых установок ПВО осталось тем же самым — 96 штук.

Отмечается, что модернизация крейсера вышла гораздо дешевле, чем могла обойтись постройка нового корабля.

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