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Российская писательница обвинила Сталина в желании уничтожить Ленинград

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Елена Чижова, писательница из РФ, опубликовала в агентстве Neue Zurcher Zeitung, издаваемом в Швейцарии, статью о том, что Сталин якобы помогал гитлер

Елена Чижова, писательница из РФ, опубликовала в агентстве Neue Zurcher Zeitung, издаваемом в Швейцарии, статью о том, что Сталин якобы помогал гитлеровцам уничтожить Ленинград в ходе его блокады.

По словам автора материала, Сталин ненавидел город и способствовал планам Гитлера, желавшего, чтобы Ленинград полностью вымер. Писательница отметила, что советскому лидеру не нравилось «самосознание» ленинградцев и их способность мыслить независимо, поэтому он хотел «вырвать ее с корнем, чтобы укрепить свою власть».

Чижова добавила, что действия нацисткой армии очевидны – вместо того, чтобы штурмовать городские укрепления, она решила «заморить ленинградцев голодом». Тем временем Сталин, по ее мнению, не удосужился создать даже минимальное снабжение Ленинграда продуктами питания притом, что из города регулярно выезжали поезда с оружием, изготовленным на ленинградских предприятиях.

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