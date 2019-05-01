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Роналду стал владельцем самого дорогого автомобиля в мире

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Криштиану Роналду, форвард «Ювентуса» из Португалии, купил спорткар Bugatti La Voiture Nore за 11 миллионов евро (около 792 миллионов рублей). Речь ид

Криштиану Роналду, форвард «Ювентуса» из Португалии, купил спорткар Bugatti La Voiture Nore за 11 миллионов евро (около 792 миллионов рублей). Речь идет о самой дорогой машине на планете.

Однако в средствах массовой информации отметили, что футболист сможет покататься на своем новом автомобиле лишь спустя два года, так как сейчас осуществляется его откладка. Данная модель впервые была представлена на мотор-шоу в Женеве в марте текущего года. Она оснащена 1500-сильным двигателем и может достичь скорости более 400 км/ч.

Роналду вполне может позволить себе столь дорогостоящий автомобиль. Дело в том, что согласно данным, опубликованным в Forbes, за 2017 год ему удалось заработать 108 миллионов долларов, причем 47 миллионов долларов он получил благодаря рекламе.

Роналду стал владельцем самого дорогого автомобиля в мире

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