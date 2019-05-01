Роналду стал владельцем самого дорогого автомобиля в мире

Криштиану Роналду, форвард «Ювентуса» из Португалии, купил спорткар Bugatti La Voiture Nore за 11 миллионов евро (около 792 миллионов рублей). Речь идет о самой дорогой машине на планете.

Однако в средствах массовой информации отметили, что футболист сможет покататься на своем новом автомобиле лишь спустя два года, так как сейчас осуществляется его откладка. Данная модель впервые была представлена на мотор-шоу в Женеве в марте текущего года. Она оснащена 1500-сильным двигателем и может достичь скорости более 400 км/ч.

Роналду вполне может позволить себе столь дорогостоящий автомобиль. Дело в том, что согласно данным, опубликованным в Forbes, за 2017 год ему удалось заработать 108 миллионов долларов, причем 47 миллионов долларов он получил благодаря рекламе.