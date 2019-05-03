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Renault Logan возглавил список самых популярных иномарок с пробегом в России

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Аналитики составили список наиболее популярных подержанных авто из Европы на российском авторынке за первый квартал текущего года. На 1-м месте оказал
Взято с Pixabay

Аналитики составили список наиболее популярных подержанных авто из Европы на российском авторынке за первый квартал текущего года. На 1-м месте оказалась модель Renault Logan в кузове седан.

За указанный период времени эта машина разошлась тиражом в 16 300 машин, то есть рост составил 1 процент в сравнении с аналогичным отрезком времени предыдущего года. Далее идет Opel Astra, продажи которой составили 13 000 штук, что на 0,5 процента меньше, чем в прошлом году. 3-ю строчку смог занять седан Volkswagen Polo, нашедший 11 800 новых покупателей – спрос увеличился на 10,5 процента.

На 4-е и 5-е места смогли попасть Skoda Octavia (11 100 машин) и Volkswagen Passat (10 900 авто) соответственно. Всего же за первый квартал на вторичном рынке было реализовано 245 000 европейских автомобилей – это на 2 процента выше, чем в 2018 году.

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