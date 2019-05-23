Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В истории ульяновских внедорожников «Патриот» и «Пикап» было немало разнообразных модификаций.

В первую очередь, сам Патриот — это модернизированный практически до неузнаваемости автомобиль «Симбир», чей выпуск начался в 2000 году. Затем был выпущен более длинный и расширенный УАЗ-3160.

В прошлом году был презентован «Экспедиционный» внедорожник. Машина имеет лебёдку, экспедиционный багажник, шины BF Goodrich All-Terrain. Два варианта окраски — ярко-оранжевая и хаки.

Другая модель, УАЗ-3165 М «Симба» увидела свет в 2003 году. В ней использованы тот же мотор и трансмиссия, те же шасси, однако перспективный автомобиль не был запущен в серийное производство.

В 2010 году был собран укороченный автомобиль УАЗ-3160, но в скором времени его производство было остановлено — автомобилистам машина не понравилась.

Также был создан прототип УАЗ-23602-050, обладающий большой грузовой платформой с одинарной кабиной. Но в производство пошла версия с двухрядной кабиной.

Другая интересная модель — снегоболотоход Ямал H4-S, преодолевающий броды до метра глубиной. Кузов и серийные агрегаты были взяты от Патриота. А вездеходу Ямал Т-64 достались от трактора МТЗ колёсные редукторы.

В списке присутствует и Ратибор-21597, с длинноходной подвеской, шасси от ГАЗ-66 и кузовом от Патриота.

Самый необычный участник списка — построенный для сериала «Новый папа» так называемый «папамобиль» с базой от Пикапа. В нём, по сюжету, разъезжает папа Римский.