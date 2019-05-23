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Появились фотографии Opel Corsa нового поколения

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В Интернете были размещены фотоснимки модели Opel Corsa новой генерации, сделанные фотошпионами в рамках дорожных тестов хэтчбека. Новинка стала шире

В Интернете были размещены фотоснимки модели Opel Corsa новой генерации, сделанные фотошпионами в рамках дорожных тестов хэтчбека.

Новинка стала шире на 48 миллиметров, а ее колесная база увеличилась на 28 миллиметров, но при этом вес снизился на 108 килограмм, так как производитель использовал совершенно новую архитектуру. Хоть интерьер авто и был частично замаскирован, однако на фотографиях можно увидеть, что он получил массу деталей от Peugeot 208 текущего года. У него также увеличился объем багажного отделения до 285 литров.

Если же говорить о линейке моторов, то ее оснастят бензиновым турбированным двигателем объемом 1,2 литра, мощность которого в зависимости от модификации составит 75 или 128 «лошадок», и 99-сильным дизелем объемом 1,5 литра. В будущем новинку оборудуют полноценным электродвигателем.

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