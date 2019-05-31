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Полная актриса опубликовала фото в обнаженном виде ради любви к себе

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Лина Данем, киноактриса из США, которая снялась в телесериале «Девочки», решила разместить на своей странице в «Инстаграме» фото в голом виде, рассказ

Лина Данем, киноактриса из США, которая снялась в телесериале «Девочки», решила разместить на своей странице в «Инстаграме» фото в голом виде, рассказав, почему любит себя.

Согласно словам актрисы, она чувствует к себе любовь, так как считается себя ответственным, трезвым и взрослым человеком, которому до сих пор нравится раздеваться. 33-летняя жительница Соединенных Штатов также призвала пользователей рассказать в комментариях, почему они любят себя.

Американка пообещала за каждый комментарий в посту переводить в благотворительный фонд по одному доллару. Ранее Данем отметила, что часто шутила над своей фигурой, так как боялась того, что это могут начать делать окружающие.

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