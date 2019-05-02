Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини

После участия в китайском вокальном конкурсе «Singer» Полина Гагарина отправилась отдыхать. И хотя она не сообщила направление, поклонники быстро вычислили, что она улетела в Дубай.

На днях певица выложила в аккаунте Instagram новый снимок с отдыха, на котором позирует на фоне пальм в раздельном купальнике тёмного цвета, соломенной шляпе и солнечных очках. Как Полина сообщила в публикации, муж решил быстренько её сфотографировать, пока их двухлетняя дочь Мия спит.

Снимок подвергся критике со стороны многих поклонников. Некоторым не понравилась манера съёмки фотографа, но большинство указали на излишнюю худобу Гагариной. В комментариях подписчики пишут, что у певицы отсутствуют формы, видны одни кости и даже лицо проваливается. Они считают, что, продолжая в таком темпе, Полину настигнет анорексия.

Ранее Гагарина уже говорила, что её такая физическая форма устраивает и ей вполне комфортно.