Почти половина россиян пожелала равных прав для геев

Специалисты «Левада-центра» провели опрос, благодаря которому выяснили, что около 47 процентов россиян не против предоставления геям и лесбинякам равных прав. 43 процента опрошенных не поддержали эту идею.

Согласно словам социологов, это значение оказалось наиболее высоким за последние четырнадцать лет. Однако почти 56 процентов россиян негативно относятся к лицам с нетрадиционной ориентацией. Около 40 процентов респондентов не обращают на это никакого внимания, а 3 процента – одобряют.

Если раньше о наличии лесбиянок или геев среди знакомых рассказывали не больше 6 процентов опрошенных, то сейчас эта цифра увеличилась до 8 процентов. К тому же практически 63 процента россиян заявили, что смогли бы примириться с тем фактом, что их знакомый оказался геем или лесбиянкой. Но при этом 31 процент респондентов решили бы полностью порвать с ним любые связи.