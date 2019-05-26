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Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери

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Плотник из Перу Бьенвенидо Ортега создал необычный Volkswagen Beetle — кузов машины состоит полностью из дерева. Деревянный автомобиль стал поже

Плотник из Перу Бьенвенидо Ортега создал необычный Volkswagen Beetle — кузов машины состоит полностью из дерева.

Деревянный автомобиль стал пожеланием дочери, которая попросила его ещё в 2017 году на своё 15-летие. При этом доставить её следовало на собственном ходу. На следующий, 2018 год, Ортега построил машину, похожую на Chevrolet, и отправился на ней в Нью-Йорк, но в Колумбии автомобиль сломался. Кроме того, у Бьенвенидо возникли сложности с визой, из-за чего он не успевал вовремя решить все возникшие проблемы. Тогда он подарил машину друзьям, а для дочери решил сделать новую.

Для следующей попытки плотник использовал шасси и мотор от двух «Жуков», кузов автомобиля сделал из хинного дерева, придав ему стиль модели 1968 года. На всю работу Ортега затратил около девяти месяцев, работая только в выходные. Два месяца назад он отправился в Нью-Йорк, рассчитывая прибыть туда к дню рождения дочери — 5 июля.

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