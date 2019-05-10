Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Певица Катя Лель опубликовала в своём Instagram видеозапись, на которой, согласно её словам, она запечатлела два НЛО над Кисловодском.

В комментарии Катя написала, что первой НЛО заметила её дочь, десятилетняя Эмилия. Видео было снято с балкона номера в отеле, где разместилась певица. На записи видны городские огни на фоне тёмного неба, и яркие точки над горизонтом, принятые за НЛО. За кадром слышно голос Лель, которая обращается к дочери, говоря, что точек на самом деле две.

Подавляющее большинство подписчиков исполнительницы не приняли всерьёз сообщение Лель, припомнив, что она уже не в первых раз говорит о встрече с пришельцами. К примеру, она однажды призналась, что побывала на корабле инопланетян, когда ей было 16 лет. Именно после этой встречи артистка открыла в себе способность сочинять музыку и даже читать мысли окружающих.

Местные жители необычные огни и вовсе объяснили небесными китайскими фонариками, внутри которых зажжена свечка.