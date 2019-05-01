Первые признаки засухи в Австрии усиливают опасения по поводу плохого урожая

Эксперты по погоде предупреждают о том, что этим летом Европу ждет засуха. Однако пожарные уже сейчас борются с лесными пожарами, а фермеры в Австрии и других странах начали беспокоиться по поводу увядания сельскохозяйственных культур и повторения засушливых условий 2018 года.

В Австрии первые признаки надвигающейся засухи появились на востоке и севере, что вызывает опасения по поводу еще одного безрадостного урожая.

Количество осадков снизилось до 25 процентов от 10-летнего среднего уровня за последние недели.

Производители картофеля требуют смягчения правил в отношении использования пестицидов, чтобы лучше контролировать количество проволочников, которые, по их словам, процветают из-за засухи.

«Текущие признаки указывают на то, что сельское хозяйство в Европе ждет еще один сложный период», – отметили представители Hagelversicherung, специализированной страховой компании.

В Германии, крупнейшей экономике Европы, фермеры боятся начала вегетации из-за того, что уровень осадков оказался ниже среднего уже в начале текущего года – это очень плохие новости, учитывая прошлогоднюю засуху.

Если в мае не выпадет значительное количество осадков, то, по словам экспертов, шансов на получение достойного урожая будет мало.

«Если погода не изменится в ближайшие месяцы, то засуха 2018 года может повториться или оказаться еще более сильной, чем раньше», – предупредил Удо Буш, глава сельскохозяйственной секции немецкой службы погоды.

Отсутствие дождя превратило некоторые леса в бомбы замедленного действия, которые могут вспыхнуть в любой момент.

За последние несколько дней немецкие пожарные боролись с лесными пожарами в регионах Гессен, Бранденбург и Тюрингия.

Старший начальник пожарной охраны даже попросил власти, в том числе армию, предоставить им вертолеты для «адекватного ответа» на лесные пожары.

Скандинавия тоже пострадала: шведские пожарные в настоящее время борются с 10-15 лесными пожарами в день, так как в этом месяце прошел лишь один небольшой дождик.

Самая серьезная вспышка произошла более чем на 300 гектарах (740 акров) в южном районе Хасслхольм, что привело к эвакуации 49 человек.