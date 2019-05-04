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Озвучивший Винни-Пуха актер изнасиловал жену на глазах у дочери

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Стефани Каммингс обвинила своего супруга Джеймса, американского актера, в изнасиловании. Данная новость была опубликована информационным агентством Da

Стефани Каммингс обвинила своего супруга Джеймса, американского актера, в изнасиловании. Данная новость была опубликована информационным агентством Daily Mail.

По словам журналистов, женщина подала судебный иск на своего мужа. В материалах дела отмечается, что происшествие случилось 8 лет назад. Стефани заявляет, что Джеймс грубо схватил ее, а потом сексуально надругался над ней. К тому же за происходящим наблюдала их четырехлетняя дочка.

Женщина также уверяет, что ее супруг чуть было не убил их пса. Однако Каммингс заявляет, что не совершал данных преступлений. Напоминаем, что данный актер озвучил свыше полутысячи проектов. Именно он подарил свой голос Тигре и Винни-Пуху в диснеевском мультфильме.

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