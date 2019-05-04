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Останки денисовца впервые обнаружили не в Денисовой пещере

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В находящейся на юге Китая пещере Байшья тибетский монах обнаружил фрагменты челюсти. Находка была совершена в 1980 году. Останки несколько лет хранил

В находящейся на юге Китая пещере Байшья тибетский монах обнаружил фрагменты челюсти. Находка была совершена в 1980 году. Останки несколько лет хранились в храме местной реинкарнации Будды, и впоследствии были переданы в университет Ланьчжоу.

Поначалу специалисты не смогли полностью исследовать попавший им в руки фрагмент челюсти, но находка их заинтересовала. В пещеру Байшья был организован ряд экспедиций с целью обнаружения новых останков. Несколько лет спустя к ним присоединились европейские учёные.

Других костей людей за всё время не вышло найти, но вместо этого было обнаружено множество древних орудий труда, артефактов и костей животных. Удалось вычислить их возраст — около 165 тысяч лет.

Несмотря на все усилия, ДНК из имеющейся челюсти реконструировать не удалось. Но, вместо этого, учёные смогли раскрыть её происхождение по органическим молекулам, содержащимся в зубах. Согласно исследованиям, найденная челюсть принадлежала представителю либо денисовцев, либо являлась потомком смешанного союза.

Это открытие раскрыло и «секрет» имеющийся у тибетцев гена EPAS1, защищающего от недостатка кислорода. Ранее считалось, что он появился благодаря быстрой эволюции, однако теперь стало известно, что местные жители обрели его от смешения с денисовцами около 40-50 тысяч лет назад.

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