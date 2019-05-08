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Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX

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Американский портал Motor1 опубликовал серию снимков обновлённого внедорожника Lexus GX 60, сделанные на полигоне Мичигана. Судя по фотографиям, намеч

Американский портал Motor1 опубликовал серию снимков обновлённого внедорожника Lexus GX 60, сделанные на полигоне Мичигана. Судя по фотографиям, намечается не так уж и много изменений.

Переднюю часть автомобиля сложно разглядеть в деталях из-за камуфляжа, но можно сделать вывод, что машина получила новые светодиодные фары и решётку радиатора, схожую с моделями LS и LC 500.

Салон получил из нового приборную панель с увеличенным цифровым дисплеем мультимедийной системы и модернизированный трёхспицевый руль.

Весьма вероятно, что двигатель останется без изменений. На данный момент автомобиль GX 460 имеет бензиновый мотор в 4,6 литра мощностью около 300 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Дата презентации обновлённой модели на данный момент неизвестна.

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