Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX

Американский портал Motor1 опубликовал серию снимков обновлённого внедорожника Lexus GX 60, сделанные на полигоне Мичигана. Судя по фотографиям, намечается не так уж и много изменений.

Переднюю часть автомобиля сложно разглядеть в деталях из-за камуфляжа, но можно сделать вывод, что машина получила новые светодиодные фары и решётку радиатора, схожую с моделями LS и LC 500.

Салон получил из нового приборную панель с увеличенным цифровым дисплеем мультимедийной системы и модернизированный трёхспицевый руль.

Весьма вероятно, что двигатель останется без изменений. На данный момент автомобиль GX 460 имеет бензиновый мотор в 4,6 литра мощностью около 300 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Дата презентации обновлённой модели на данный момент неизвестна.