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Опубликованы качественные изображения смартфона OnePlus 7 Pro

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В Сети были размещены высококачественные изображения флагманского гаджета OnePlus 7 Pro, причем в разных вариантах расцветки корпуса. Аналитики отмеча

В Сети были размещены высококачественные изображения флагманского гаджета OnePlus 7 Pro, причем в разных вариантах расцветки корпуса.

Аналитики отмечают, что новинка, скорее всего, будет оснащена чипсетом Snapdragon 855, 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами постоянной памяти. Диагональ ее OLED-экрана составит почти 6,7 дюйма, а разрешение – 3120×1440 пикселей.

На задней панели мобильного устройства будет установлена тройная 48-мегапиксельная камера. Передняя камера получит 16-мегапиксельную матрицу. Сканер отпечатков пальцев будет установлен прямо под дисплеем.

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