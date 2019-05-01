Опубликована первая в мире «фотография Бога»

В Интернете профессиональным астрофотографом был размещен фотоснимок космического пространства, на котором можно заметить человеческий силуэт. Некоторые тут же назвали его Богом.

Специалисты в области уфологии часто публикуют в Сети фотографии таинственных созданий в космосе. На некоторых фото можно даже увидеть человеческие лица или силуэты драконов. Однако в большинстве случаях они лишь отдаленно похожи на знакомых людям существ иди людей. Но последний снимок вызвал активное обсуждение не только среди пользователей, но и ученых.

Исследователи отмечают, что на кадре запечатлена туманность под названием «Слоновый хобот», состоящая из водорода и пыли, а также находящаяся в созвездии Цефея. Однако выглядит она несколько странно. Ученые пока не могут объяснить, почему на фото явно виден силуэт человека.