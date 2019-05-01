Опубликован список самых популярных смартфонов в мире

Аналитики разместили в Сети список наиболее распространенных смартфонов в мире за 2018 год. Как и ожидалось, в нем лидируют гаджеты от американской компании Apple и южнокорейской Samsung.

В прошлом году самым широко используемым мобильным девайсом оказался iPhone X, выход которого состоялся полтора года назад. На 2-м, 3-м и 4-м местах оказались еще три «яблочных» устройства: iPhone 8 и 8 Plus, которые тоже вышли в 2017 году, а также iPhone 7, впервые показанный в 2016 году.

Китайский смартфон Xiaomi Redmi 5A смог занять 5-ю строчку. Его тираж составил почти 20 миллионов штук. Затем идет южнокорейский гаджет Samsung Galaxy S9. К сожалению, данные о его продажах не раскрываются. Известно лишь, что занявшие 7-е и 8-е места iPhone Xs и Xs Max разошлись в количестве 32 миллионов.