Здесь рождаются новости.
Главная
ГАДЖЕТЫ

Опубликован список самых популярных смартфонов в мире

Дата:
Аналитики разместили в Сети список наиболее распространенных смартфонов в мире за 2018 год. Как и ожидалось, в нем лидируют гаджеты от американской ко

Аналитики разместили в Сети список наиболее распространенных смартфонов в мире за 2018 год. Как и ожидалось, в нем лидируют гаджеты от американской компании Apple и южнокорейской Samsung.

В прошлом году самым широко используемым мобильным девайсом оказался iPhone X, выход которого состоялся полтора года назад. На 2-м, 3-м и 4-м местах оказались еще три «яблочных» устройства: iPhone 8 и 8 Plus, которые тоже вышли в 2017 году, а также iPhone 7, впервые показанный в 2016 году.

Китайский смартфон Xiaomi Redmi 5A смог занять 5-ю строчку. Его тираж составил почти 20 миллионов штук. Затем идет южнокорейский гаджет Samsung Galaxy S9. К сожалению, данные о его продажах не раскрываются. Известно лишь, что занявшие 7-е и 8-е места iPhone Xs и Xs Max разошлись в количестве 32 миллионов.

Новости по теме:

  1. На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
  2. Samsung показала телевизор с вертикальным экраном
  3. Xiaomi объявила о выпуске фирменной кредитной карты

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Китае запретили Apple продавать старые iPhone

Роботы Toyota не могут сделать слэм-данк, но запросто выполняют трехочковые броски

Apple может показать новый MacBook Pro на WWDC

Xiaomi представила новый фитнес-браслет с сенсорным экраном Mi Band 3

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках