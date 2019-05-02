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Опубликован список продуктов, уничтожающих женскую красоту

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Валерия Барченко, профессиональная российская спортсменка, разместила в Сети список продуктов, при отказе от которых женщины смогут сохранить молодую

Валерия Барченко, профессиональная российская спортсменка, разместила в Сети список продуктов, при отказе от которых женщины смогут сохранить молодую внешность и стройную фигуру.

По словам эксперта, целый ряд продуктов не только приводят к образованию лишних килограмм, но и наносят большой ущерб системе пищеварения и здоровью в целом. Наибольшую опасность, по мнению спортсменки, представляет соль, так как она способствует возникновению отеков под глазами и ожирению.

Специалист отметила, что девушкам, которые желают сохранить красивую фигуру и свежий вид, следует перестать употреблять майонез, газированные напитки, полуфабрикаты, чипсы и фастфуд. Все они включают в себя пищевые добавки, наносящие вред организму, и обладают большой калорийностью. Женщинам старше 45 лет следует прекратить есть морковь, картофель и другие высококалорийные овощи.

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