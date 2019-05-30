Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы, также ранее находившийся на должности главного санитарного врача России, Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям жить «чуть-чуть впроголодь».

Как оказалось, связан его совет с заботой о здоровье — всё больше людей и в России и во всём мире страдают ожирением. Давая рекомендацию, Онищенко прокомментировал недавнее исследование американских учёных. По полученной ими информации в результате наблюдений за людьми, у тех, в жизни которых имелось место спорту, примерно на треть снизилась массовая доля жира в отличие от тех, кто предпочитал малоподвижный образ жизни.

Онищенко добавил, что для поддержания здорового веса стоит не только нагружать себя упражнениями, но и понизить объём потребляемой пищи, а так как обменные процессы у пожилых людей замедленны, то им следует сократить количество потребляемой еды.

Так же он заметил, что не следует чрезмерно увлекаться спортом тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.