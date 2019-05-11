Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Ольга Серябкина получила травму на съемках нового клипа

Дата:
Бывшая участница группы SEREBRO, а ныне сольная исполнительница под псевдонимом Molly Ольга Серябкина занята съёмками нового клипа. Однако не обошлось

Бывшая участница группы SEREBRO, а ныне сольная исполнительница под псевдонимом Molly Ольга Серябкина занята съёмками нового клипа.

Однако не обошлось без происшествий — во время работы над одной из сцен Ольга неудачно упала и сильно ударилась головой. По сообщению свидетелей, падение было очень устрашающим. Съёмку пришлось временно остановить.

Несмотря на то, что рана Серябкиной на первый взгляд выглядела весьма угрожающе, медицинская помощь ей не понадобилась. По словам представителей певицы, Ольга превосходно себя чувствует, её состояние не вызывает опасений, и потому в скором времени она сможет вернуться к съёмкам.

На память о происшествии у певицы осталась кровавая ссадина на голове, которая должна пройти в течение нескольких дней, а пока что служит дополнением к сценическому образу.

Новости по теме:

  1. Новый дракон может появиться в «Игре престолов»
  2. Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
  3. Анна Семенович показала поклонникам откровенное фото

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Netflix покажет российский хоррор «Невеста»

Экс‐замглавкома ВВС назвал причину крушения Су‐30 в Сирии

Супруга принца Гарри пришла на королевский парад в неподобающем виде

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках