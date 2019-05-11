Ольга Серябкина получила травму на съемках нового клипа

Бывшая участница группы SEREBRO, а ныне сольная исполнительница под псевдонимом Molly Ольга Серябкина занята съёмками нового клипа.

Однако не обошлось без происшествий — во время работы над одной из сцен Ольга неудачно упала и сильно ударилась головой. По сообщению свидетелей, падение было очень устрашающим. Съёмку пришлось временно остановить.

Несмотря на то, что рана Серябкиной на первый взгляд выглядела весьма угрожающе, медицинская помощь ей не понадобилась. По словам представителей певицы, Ольга превосходно себя чувствует, её состояние не вызывает опасений, и потому в скором времени она сможет вернуться к съёмкам.

На память о происшествии у певицы осталась кровавая ссадина на голове, которая должна пройти в течение нескольких дней, а пока что служит дополнением к сценическому образу.