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Ольга Бузова копирует стиль Филиппа Киркорова

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Ольга Бузова анонсировала в Instagram выступления в Самаре и Тольятти, запланированные на 10 и 11 мая. К публикации приложена фотография, на которой п

Ольга Бузова анонсировала в Instagram выступления в Самаре и Тольятти, запланированные на 10 и 11 мая. К публикации приложена фотография, на которой певица позирует в бордовом переливающемся боди, а поверх него накинута пышная меховая накидка.

Снимок подвергся многочисленной критике подписчиков. Боди был назван безвкусным и не подходящим для Ольги, которой уже далеко не шестнадцать лет. Комментаторы в один голос назвали наряд «трусами», и сообщили, что подобный образ артистки им уже приелся. Другие написали, что получившийся костюм является неудачной пародией на сериал «Игра престолов».

Большинство поклонников нашли сходство даже со сценическим образом Филиппа Киркорова, с которым Бузова в последнее время весьма активно общается, вплоть до того, что между ними уже подозревают роман. В комментариях было предположено, что у артистов один и тот же костюмер, и Бузова постепенно копирует Киркорова.

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