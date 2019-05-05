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Очевидец снял на видео портал в параллельный мир

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Недавно в Instagram была выложена видеозапись с загадочным явлением, вызвавшее шок у очевидца, попросившего в комментариях объяснить, что же именно он

Недавно в Instagram была выложена видеозапись с загадочным явлением, вызвавшее шок у очевидца, попросившего в комментариях объяснить, что же именно он увидел.

На записи можно наблюдать затянутое тучами небо, в котором возникла яркая дыра немалого размера. Спустя некоторое время около неё можно заметить движущийся неизвестный объект круглой формы, прозрачного или близкого к облакам цвету. После его появления пятно «затягивается».

Большинство комментаторов посчитали, что очевидец стал свидетелем закрытия портала в параллельный мир. С ними согласились уфологи, уточнивших, что дыра в пространстве создана более развитыми в технологическом плане инопланетянами, уже давно наблюдавшими за людьми. Возможно, портал соединяет не только разные точки пространства, но и различное время, и наблюдения производятся из будущего.

Более скептически настроенные пользователи сети сообщили, что на видео запечатлена всего лишь игра солнечного света на облаках.

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