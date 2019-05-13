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ИСТОРИЯ

Обнаружены новые следы загрязнения воздуха в эпоху Древнего Рима

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Гляциологи из Франции изучили пробы ледника Коль-дю-Дом, расположенного в западной части Альп, и обнаружили следы загрязнения воздуха, которое произош

Гляциологи из Франции изучили пробы ледника Коль-дю-Дом, расположенного в западной части Альп, и обнаружили следы загрязнения воздуха, которое произошло в эпоху Древнего Рима.

Благодаря радиоуглеродному методу исследователи могут проанализировать состав атмосферы в различные отрезки времени. Изученный французами ледник относится к периоду древнеримской республики, которая существовала между 100 и 350 годом д. н. э. В нем сохранились признаки значительного накопления частиц свинца и олова.

Аналогичные результаты были получены во время анализа гренландских ледников, но загрязнение было выражено не так сильно. По словам историков, в эту эпоху почти на всей европейской территории осуществлялась добыча серебра и олова. При переработке этих ресурсов в атмосферу поступало большое количество свинца.

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