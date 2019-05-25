Обнаружен последний американский трансатлантический корабль рабовладельцев

На побережье американского портового города Мобил, штат Алабама, были обнаружены останки последнего корабля, который в прошлом доставлял порабощенных людей из Африки в Соединенные Штаты. Речь идет о шхуне под названием Клотильда. Крушение произошло в 1860 году после незаконной перевозки 110 человек из Королевства Дагомеи, ныне известного как Бенин, в Мобил.

«Обнаружение Клотильды – это необычайная археологическая находка», – отмечает Лиза Деметропулос Джонс, исполнительный директор Алабамской исторической комиссии, в заявлении для прессы. Она добавляет, что Клотильда представляет собой «одну из самых мрачных эпох современной истории».

«Мы осторожно относимся к определению названий затонувших судов, на борту которых не осталось никаких свидетельств, указывающих на их наименования», – говорит доктор Джеймс Дельгадо, морской археолог и руководитель проекта раскопок. «Но физическое и судебное расследования позволили нам найти убедительные доказательства того, что речь идет именно о Клотильде».

Археологи изучили размеры и габариты шхуны, а также строительные материалы, из которого она была создана, чтобы идентифицировать ее. К тому же ранее было известно, что капитан корабля Уильям Фостер, который работал на рабовладельца Алабамы Тимоти Меахера, сжег судно почти сразу же после прибытия в Соединенные Штаты. Он написал об этом в своих заметках.

По данным исторической комиссии, на обнаруженных останках были найдены «признаки горения, что совпадает с утверждением капитана Фостера о том, что он сжег Клотильду, после того как поспешно покинул ее». Детальное обследование всех сохранившихся исторических данных по исследованиям шхун во всем регионе Мексиканского залива, включая порт Мобил, выявило существование только четырех судов, имевших схожие размеры с рабовладельческим кораблем, и лишь одно соответствует записям о затоплении Клотильды.

Хоть Томас Джефферсон и подписал «Закон, запрещающий ввоз рабов» в 1808 году, однако трансатлантическая работорговля продолжалась десятилетиями. 110 африканских мужчин, женщин и детей на борту Клотильды были насильно похищены во время набегов, возглавляемых царем Дагомеи Гезо. Позднее в Алабаме 25 молодых людей из данного рейса были проданы соседним рабовладельцам, но остальные продолжали работать в районе Мобила на различных плантациях, включая Меер.

Клотильда прибыла в Америку 8 июня 1860 года, когда в стране царил напряженный политический климат. Несколько месяцев спустя выборы Авраама Линкольна подготовили почву для гражданской войны. После поражения Конфедерации в 1865 году рабы из Клотильды были освобождены.

Тех, кого отделили ранее, присоединились к большей части своей группы около Мобила и вместе сформировали сообщество, которое они назвали Африканский город, позже сокращенный до Африканского квартала. После Второй мировой войны Африкатаун был поглощен более крупным Мобилом.

Жители Африканского квартала смешали африканские традиции с американскими, иногда привлекая внимание со стороны знаменитых американских интеллектуалов, таких как Букер Т. Вашингтон и Зора Нил Херстон. Куджа Льюис, уроженец Олуале Коссолы, часто выступал от имени всей группы. В прошлом году история Нила Херстона о невероятном путешествии Льюиса была наконец-то опубликована под следующим названием: «Барракун: История последнего “Черного груза”».

«Это новое открытие вновь обращает внимание на трагедию рабства, одновременно с этим демонстрируя триумф и устойчивость человеческого духа в преодолении ужасного преступления, которое привело к созданию Африканского квартала», – заявляет Деметропулос Джонс.

«Оно показывает, куда были доставлены последние афроамериканцы», – заявляет член палаты представителей Конгресса от демократов Наполеон Брейси, представляющий район Африканского квартала. «Это действительно поможет нам обозначить район Причард-Мобайл-Африкатаун на карте с точки зрения исторического значения».

«Это знаменательный день для жителей Африканского квартала, а также для Алабамы и нашей нации», – добавил представитель США Брэдли Бирн. «Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы помочь нам лучше понять нашу сложную историю. Гарри Трумэн как-то сказал: “Единственная новая вещь в мире – это история, которую вы не знаете”. Давайте использовать открытие Клотильды, чтобы узнать больше о нашей истории, чтобы мы могли обсудить, как лучше всего двигаться вперед всем вместе».